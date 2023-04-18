İslam'ın Sanata Bakış Açısı | İftar Vakti (23. Bölüm) 14.04.2023

Bu bölümde Bestekar Amir Ateş ve Prof. Dr. Süleyman Berk ile İslam sanatının özellikleri konuşuldu.

18 Nisan 2023 | 12:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 23. bölümüne Bestekar Amir Ateş ve Prof. Dr. Süleyman Berk konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

07:00 Kaf Suresi, 38-48. Ayetler

15:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

20:00 İslam'ın sanata bakış açısı

25:00 İslam sanat geleneği ve estetik

28:00 İslam sanatının özellikleri

43:00 Sanat eserini başarılı kılan özellikler

52:00 Türk-İslam medeniyeti ve hat sanatı

01:25:00 Türk-İslam medeniyeti ve mimari yapılar

01:28:00 Dini tecrübenin sanat ruhuna etkisi

01:49:00 İstanbul için iftar vakti

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