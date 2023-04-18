İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 23. bölümüne Bestekar Amir Ateş ve Prof. Dr. Süleyman Berk konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
07:00 Kaf Suresi, 38-48. Ayetler
15:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
20:00 İslam'ın sanata bakış açısı
25:00 İslam sanat geleneği ve estetik
28:00 İslam sanatının özellikleri
43:00 Sanat eserini başarılı kılan özellikler
52:00 Türk-İslam medeniyeti ve hat sanatı
01:25:00 Türk-İslam medeniyeti ve mimari yapılar
01:28:00 Dini tecrübenin sanat ruhuna etkisi
01:49:00 İstanbul için iftar vakti