İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 23. bölümüne Bestekar Amir Ateş ve Prof. Dr. Süleyman Berk konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

07:00 Kaf Suresi, 38-48. Ayetler

15:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

20:00 İslam'ın sanata bakış açısı

25:00 İslam sanat geleneği ve estetik

28:00 İslam sanatının özellikleri

43:00 Sanat eserini başarılı kılan özellikler

52:00 Türk-İslam medeniyeti ve hat sanatı

01:25:00 Türk-İslam medeniyeti ve mimari yapılar

01:28:00 Dini tecrübenin sanat ruhuna etkisi

01:49:00 İstanbul için iftar vakti