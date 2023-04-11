Kadim bir kulluk geleneği olarak "İtikaf" | İftar Vakti (19. Bölüm) 10.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 19. bölümüne Kur'an'ı Kerim tilavetiyle Muhammed Talha Yeşil, Dr. Mesut Çakır ve Prof. Dr. Ali Namlı konuk oldu.

00:00 Tahir İnan'ın sunumu

07:00 Enbiya Suresi 101-107. ayetler

18:39 Kadim bir kulluk geleneği olarak "İtikaf"

39:28 Ramazan'da itikaf adabı

42:48 İtikafla kazanılan dini şuur

47:23 İtikafa girmenin şartları neler?

52:42 Ramazan'ın son 10 gününde neden itikafa girilir?

57:32 İtikaf kaç gün yapılır?

59:40 Mehmet Kemiksiz İlahileri

01:17:17 İbadet insanda neye vesile olur?

01:22:15 Cemaatle namaz kılmanın faziletleri

01:29:12 Neden ibadet ederiz?