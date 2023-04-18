Müslümanın Çevre Duyarlılığı | İftar Vakti (22. Bölüm) 13.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 20. bölümüne Prof. Dr. Abdülhamit Birışık ve Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
10:00 Al-i İmran Suresi, 133-139. Ayetler
18:00 Elveda ey Şehr-i Ramazan
26:00 Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Ayı Ramazan
30:00 Müslümanın çevre duyarlılığı
34:00 İslam ahlak öğretisi: Çevre Bilinci
47:00 İslam'ın doğa ve çevre temizliğine verdiği önem
48:00 Hz. Peygamberin sünnetinde çevre duyarlılığı
54:00 Kur'an'ı Kerim'de tabiat ayetleri
59:00 İslam dininin çevreye ve çevre sorunlarına bakışı
01:07:00 Mehmet Kemiksiz ilahi dinletisi
01:20:00 Müslümanın çevre bilinci
01:39:00 Müslümanın emanet bilinci