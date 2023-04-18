Müslümanın Çevre Duyarlılığı | İftar Vakti (22. Bölüm) 13.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 20. bölümüne Prof. Dr. Abdülhamit Birışık ve Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

10:00 Al-i İmran Suresi, 133-139. Ayetler

18:00 Elveda ey Şehr-i Ramazan

26:00 Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Ayı Ramazan

30:00 Müslümanın çevre duyarlılığı

34:00 İslam ahlak öğretisi: Çevre Bilinci

47:00 İslam'ın doğa ve çevre temizliğine verdiği önem

48:00 Hz. Peygamberin sünnetinde çevre duyarlılığı

54:00 Kur'an'ı Kerim'de tabiat ayetleri

59:00 İslam dininin çevreye ve çevre sorunlarına bakışı

01:07:00 Mehmet Kemiksiz ilahi dinletisi

01:20:00 Müslümanın çevre bilinci

01:39:00 Müslümanın emanet bilinci