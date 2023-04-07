Nimetlerin dil ve kalp ile şükrü nasıl olmalıdır? | İftar Vakti (16. Bölüm) 07.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 16. bölümüne Doç. Dr. Selim Argun (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. İlyas Çelebi (İstanbul 29 Mayıs Üniv. Öğr. Üyesi), Cemal Furkan Gül (Kur'an-I Kerim Tilaveti) konuk oldu.

00:00 Tahir İnan sunumu

05:00 Neml Suresi 89-93. ayetler

27:19 Teşekkürün varlık alemiyle ilişkimiz açısından nasıl bir rolü var?

58:38 Ender Doğan İlahileri

01:07:45 Kur'an-ı Kerim'de rızık kavramından nasıl bahsediliyor?

01:09:51 Rızık insanın çalışmasına mı bağlıdır kaderine mi?

01:35:33 Nimetlerin dil ve kalp ile şükrü nasıl olmalıdır?

01:38:33 Hamd ile şükür arasındaki fark nedir?