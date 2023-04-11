Orucun İnsana Kazandırdıkları | İftar Vakti (17. Bölüm)

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 17. bölümüne Kur'an'ı Kerim tilavetiyle Furkan Kıroğlu, sağlık üzerine verdiği bilgilerle Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin ve Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.

00:00 Muhammet Abdülhamit Kılıçdere sunumu

02:00 Ankebut Suresi, 56-63. Ayetler

09:00 Rahmet ve bereket ayı Ramazan

15:00 Ramazan ve orucun insana kazandırdıkları

21:00 Maddi ve manevi arınma ayı: Ramazan

38:00 Sahur ve iftar sofralarında nelere dikkat edilmeli?

45:00 Ramazan'da beslenmede yaptığımız hatalar neler?

49:00 Ramazan ayının aile içi ilişkilere katkısı

57:00 Mehmet Kemiksiz ilahi dinletisi

01:10:00 Ramazan'ı aile bağlarını güçlendirmek için nasıl değerlendirmeliyiz?

01:15:00 Çocukların dünyasında Ramazan ayı

01:24:00 Sahur ve iftar sofralarında dikkat edilmesi gerekenler

01:40:00 Helal ve temiz beslenme için Müslüman nelere dikkat etmeli?