Orucun İnsana Kazandırdıkları | İftar Vakti (17. Bölüm)

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 17. bölümüne Kur'an'ı Kerim tilavetiyle Furkan Kıroğlu, sağlık üzerine verdiği bilgilerle Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin ve Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.
00:00 Muhammet Abdülhamit Kılıçdere sunumu
02:00 Ankebut Suresi, 56-63. Ayetler
09:00 Rahmet ve bereket ayı Ramazan
15:00 Ramazan ve orucun insana kazandırdıkları
21:00 Maddi ve manevi arınma ayı: Ramazan
38:00 Sahur ve iftar sofralarında nelere dikkat edilmeli?
45:00 Ramazan'da beslenmede yaptığımız hatalar neler?
49:00 Ramazan ayının aile içi ilişkilere katkısı
57:00 Mehmet Kemiksiz ilahi dinletisi
01:10:00 Ramazan'ı aile bağlarını güçlendirmek için nasıl değerlendirmeliyiz?
01:15:00 Çocukların dünyasında Ramazan ayı
01:24:00 Sahur ve iftar sofralarında dikkat edilmesi gerekenler
01:40:00 Helal ve temiz beslenme için Müslüman nelere dikkat etmeli?