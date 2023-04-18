Peygamberlerin Tebliğ Metotları | İftar Vakti (24. Bölüm) 15.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 25. bölümüne Prof. Dr. Abdülkadir Macit ve Prof. Dr. Cahit Külekçi konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
03:00 Tevbe Suresi, 111-112. Ayetler
11:00 Peygamberlerin tebliğ metotları
13:00 Kur'an'da tebliğ nasıl anlatılıyor?
17:00 Kur'an'ı Kerim'de davet dili nasıl anlatılıyor?
20:00 Peygamberlerin tebliğ ve nasihat metotları nasıldı?
23:00 İnsanlığın oluşumundan bugüne kadar "tebliğ"
28:00 Peygamberlerin tebliğ ve nasihat metotları nasıldı?
40:00 Kur'an'da tebliğ nasıl anlatılıyor?
42:00 Peygamberlerin tebliğ metotlarındaki farklılıklar ve benzerlikler
49:00 Peygamberlerin zorluklarla mücadele etme noktasındaki sabrı
01:07:00 Tebliğde Hz. Peygamber nasıl bir örnekti?
01:10:00 Hz. Peygamberin tebliğ dili nasıldı?
01:13:00 Cahiliye devrinden İslam'a geçiş
01:16:00 Tebliğ ve davet arasındaki fark
01:32:00 Tebliğin tarihsel süreci
01:50:00 İstanbul için iftar vakti