Peygamberlerin Tebliğ Metotları | İftar Vakti (24. Bölüm) 15.04.2023

Peygamberlerin tebliğ metotlarındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir?

18 Nisan 2023 | 21:21
VİDEO DEVAM EDİYOR

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 25. bölümüne Prof. Dr. Abdülkadir Macit ve Prof. Dr. Cahit Külekçi konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

03:00 Tevbe Suresi, 111-112. Ayetler

11:00 Peygamberlerin tebliğ metotları

13:00 Kur'an'da tebliğ nasıl anlatılıyor?

17:00 Kur'an'ı Kerim'de davet dili nasıl anlatılıyor?

20:00 Peygamberlerin tebliğ ve nasihat metotları nasıldı?

23:00 İnsanlığın oluşumundan bugüne kadar "tebliğ"

28:00 Peygamberlerin tebliğ ve nasihat metotları nasıldı?

40:00 Kur'an'da tebliğ nasıl anlatılıyor?

42:00 Peygamberlerin tebliğ metotlarındaki farklılıklar ve benzerlikler

49:00 Peygamberlerin zorluklarla mücadele etme noktasındaki sabrı

01:07:00 Tebliğde Hz. Peygamber nasıl bir örnekti?

01:10:00 Hz. Peygamberin tebliğ dili nasıldı?

01:13:00 Cahiliye devrinden İslam'a geçiş

01:16:00 Tebliğ ve davet arasındaki fark

01:32:00 Tebliğin tarihsel süreci

01:50:00 İstanbul için iftar vakti

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