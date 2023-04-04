Ramazan gelenekleri | İftar Vakti (12. Bölüm) 03.04.2023

Programa Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve Mehmet Paksu konuk oldu. Kültür ve geleneğimizde Ramazan gelenekleri konuşuldu.

04 Nisan 2023 | 21:17
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İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 12. bölümüne Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve Mehmet Paksu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti - Tahir İnan sunumu
03:56 Halit Buğra Sağlam - Zümer Suresi 73-75. ayetler
07:14 Halit Buğra Sağlam - Fecr Suresi 28-30 ayetler
09:33 Kültürümüzde Ramazan geleneği
15:06 Günümüzde kaybolan Ramazan gelenekleri
22:26 Kültür ve geleneğimizde Ramazan nasıl karşılanıyor?
27:56 Ramazan ayının dini ve toplumsal boyutu
40:14 Ramazan ayının sembolü mahyalar
49:32 Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşma kültürünü nasıl etkiliyor?
54:39 Ahmet Özhan İlahileri
01:10:12 Geleneklerimiz zamanla neden kayboluyor?
01:12:26 Ramazan'da iftar ve sofra kültürü
01:14:03 Ramazan'a has gelenekler: Diş kirası, sadaka taşı, askıda ekmek
01:37:05 Ezan

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