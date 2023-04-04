Ramazan gelenekleri | İftar Vakti (12. Bölüm) 03.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 12. bölümüne Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve Mehmet Paksu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti - Tahir İnan sunumu

03:56 Halit Buğra Sağlam - Zümer Suresi 73-75. ayetler

07:14 Halit Buğra Sağlam - Fecr Suresi 28-30 ayetler

09:33 Kültürümüzde Ramazan geleneği

15:06 Günümüzde kaybolan Ramazan gelenekleri

22:26 Kültür ve geleneğimizde Ramazan nasıl karşılanıyor?

27:56 Ramazan ayının dini ve toplumsal boyutu

40:14 Ramazan ayının sembolü mahyalar

49:32 Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşma kültürünü nasıl etkiliyor?

54:39 Ahmet Özhan İlahileri

01:10:12 Geleneklerimiz zamanla neden kayboluyor?

01:12:26 Ramazan'da iftar ve sofra kültürü

01:14:03 Ramazan'a has gelenekler: Diş kirası, sadaka taşı, askıda ekmek

01:37:05 Ezan