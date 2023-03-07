Ramazan ve Din Kardeşliği | 22. Bölüm

Hoşgörü ve anlayışın önemi dinimizde önemi nedir?

07 Mart 2023 | 14:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...

İftar Vakti programına bugün Doç. Dr. Abdullah İnce ve Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

10:00 Hud Suresi 112 - 117 Ayet-i Kerimeler

16:45 İnsan Suresi 29 -31 Ayet-i Kerimeler

25:00 Hz. Peygamber'in Veysel Karani'ye bıraktığı emanet: Hırka-i Şerif

32:00 Ramazan ve din kardeşliği

35:00 Anadolu coğrafyası ve İslam

37:00 Hoşgörü ve anlayışın önemi

55:00 Hırka-i Şerif Ziyarete Açıldı

01:09:00 Anadolu Coğrafyası ve İslam

01:28:00 Dini yaşantıda hoşgörü ve saygı

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