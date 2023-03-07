Ramazan ve Din Kardeşliği | 22. Bölüm

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...
İftar Vakti programına bugün Doç. Dr. Abdullah İnce ve Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
10:00 Hud Suresi 112 - 117 Ayet-i Kerimeler
16:45 İnsan Suresi 29 -31 Ayet-i Kerimeler
25:00 Hz. Peygamber'in Veysel Karani'ye bıraktığı emanet: Hırka-i Şerif
32:00 Ramazan ve din kardeşliği
35:00 Anadolu coğrafyası ve İslam
37:00 Hoşgörü ve anlayışın önemi
55:00 Hırka-i Şerif Ziyarete Açıldı
01:09:00 Anadolu Coğrafyası ve İslam
01:28:00 Dini yaşantıda hoşgörü ve saygı