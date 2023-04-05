Ramazan'da infak ahlakı nasıl olmalı? | İftar Vakti (13 . Bölüm)

İnsan Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyar?

05 Nisan 2023 | 09:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 13. bölümüne İlahiyatçı - Yazar Ali Rıza Demircan, Klinik Psikolog Erdinç Türk konuk oldu. İnfak ve sosyal yardımlaşma konuşuldu.

00:00 İftar Vakti

11:00 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı Ramazan

15:00 İnfak Ve Yardımlaşma Ayı: Ramazan

19:00 İnsan Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyar?

33:00 Ramazan'da İnfak Ahlakı Nasıl Olmalı?

42:00 Elimizdekileri Bereketli Kılan Paylaşmak Mıdır?

46:00 İnsan Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyar?

53:00 Sosyal Problemlere Çözüm Olarak: Paylaşma Ve Yardımlaşma

01:02:00 Yardımseverliğin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi

01:05:00 İnfak Ve Yardımlaşma Bilinci Nasıl Olmalı?

01:10:00 Yardımseverliğin Hayat Kalitesi Üzerinde Etkisi

01:23:00 Paylaşmanın Ve Yardımlaşmanın İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri

01:26:00 Elimizde Olanı Paylaşmak Ve Yardımlaşmak Neden Önemli?

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