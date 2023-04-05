İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 13. bölümüne İlahiyatçı - Yazar Ali Rıza Demircan, Klinik Psikolog Erdinç Türk konuk oldu. İnfak ve sosyal yardımlaşma konuşuldu.
00:00 İftar Vakti
11:00 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı Ramazan
15:00 İnfak Ve Yardımlaşma Ayı: Ramazan
19:00 İnsan Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyar?
33:00 Ramazan'da İnfak Ahlakı Nasıl Olmalı?
42:00 Elimizdekileri Bereketli Kılan Paylaşmak Mıdır?
46:00 İnsan Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyar?
53:00 Sosyal Problemlere Çözüm Olarak: Paylaşma Ve Yardımlaşma
01:02:00 Yardımseverliğin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi
01:05:00 İnfak Ve Yardımlaşma Bilinci Nasıl Olmalı?
01:10:00 Yardımseverliğin Hayat Kalitesi Üzerinde Etkisi
01:23:00 Paylaşmanın Ve Yardımlaşmanın İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri
01:26:00 Elimizde Olanı Paylaşmak Ve Yardımlaşmak Neden Önemli?