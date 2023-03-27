Sabır ve Sebat | İftar Vakti (4. Bölüm)

Kur'an-ı Kerim ışığında sabır kavramı...

27 Mart 2023 | 21:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 4 . bölümüne Dr. İshak Kızılaslan, Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Bilal Yıldırım konuk oldu.

00:00 İftar Vakti
10:00 Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Hoş Geldin Ramazan
20:00 Ahlaki Bir Erdem Olarak Sabır Ve Sebat
30:00 Oruç Ve İbadet Ayı Ramazan
50:00 Kur'an-ı Kerim Işığında Sabır Kavramı
01:20:00 Adı Sabırla Özdeşleşen Peygamber Hz. Eyyüb (AS)

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

23. Bölüm | İslam'da Rızık ve Bereket
23. Bölüm | İslam'da Rızık ve Bereket 07 Mart 2023 | 17:40
24. Bölüm | Ramazan Edebiyatı ve Sosyolojisi
24. Bölüm | Ramazan Edebiyatı ve Sosyolojisi 11 Mart 2023 | 19:43
25. Bölüm | Cömertlik ve İsraf Dengesi
25. Bölüm | Cömertlik ve İsraf Dengesi 11 Mart 2023 | 18:14
26. Bölüm | Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Gece: Kadir Gecesi
26. Bölüm | Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Gece: Kadir Gecesi 08 Mart 2023 | 11:29
27. Bölüm | Selatin Camilerde Ramazan Ve Bayramlar
27. Bölüm | Selatin Camilerde Ramazan Ve Bayramlar 11 Mart 2023 | 19:35
1. Bölüm | Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Ramazan
1. Bölüm | Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Ramazan 24 Mart 2023 | 15:13
2. Bölüm | Kur'an-ı Kerim, İnsan ve Kainat
2. Bölüm | Kur'an-ı Kerim, İnsan ve Kainat 25 Mart 2023 | 12:33
Sabır ve Sebat | İftar Vakti (4. Bölüm)
Sabır ve Sebat | İftar Vakti (4. Bölüm) 27 Mart 2023 | 21:39