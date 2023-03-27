Sabır ve Sebat | İftar Vakti (4. Bölüm)

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 4 . bölümüne Dr. İshak Kızılaslan, Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Bilal Yıldırım konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

10:00 Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Hoş Geldin Ramazan

20:00 Ahlaki Bir Erdem Olarak Sabır Ve Sebat

30:00 Oruç Ve İbadet Ayı Ramazan

50:00 Kur'an-ı Kerim Işığında Sabır Kavramı

01:20:00 Adı Sabırla Özdeşleşen Peygamber Hz. Eyyüb (AS)