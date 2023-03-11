Selatin camilerde Ramazan ve bayramlar | 27. Bölüm

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...

İftar Vakti programının 27. bölümüne Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan oldu.

00:00 İftar Vakti

05:45 Maide Suresi 111-120. Ayet-i Kerimeler

18:00 Rahmet, bereket ve mağfiret ayı: Ramazan

32:00 İnsaf, acımak ve merhamet

51:00 Selatin camilerde Ramazan ve bayramlar...

55:00 Selatin camilerde Ramazan nasıl yaşanıyordu?

01:06:00 Yolu, yükü ve ödülü bölüşmek

01:29:00 Hucurat Suresi 6-10. Ayet-i Kerimeler