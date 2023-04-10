Zaman ve Mekana Müslümanca Bakış | İftar Vakti (18. Bölüm)

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 18. bölümüne Kur'an'ı Kerim tilavetiyle Şahin Durak, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ve Dr. Abdülhamid Ramazanoğlu konuk oldu.

00:00 Tahir İnan'ın sunumu

08:40 Al-i İmran Suresi, 55-60. Ayetler

15:00 Zaman ve mekana Müslümanca bakış

19:00 Zamansal bir bakışla "Ramazan-ı Şerif"

26:00 Kur'an'ı Kerim'de zaman ve mekan kavramları

42:00 Müslümanlar için kutsal mekanlar neden önem arz ediyor?

51:00 Segah ilahi

01:13:00 Zamanın bereketlenmesi nedir?

01:20:00 Mümin bir insan zamanı nasıl düzenlemeli?

01:42:00 İstanbul için iftar vakti