1. Bölüm "Nurullah Genç"
İki Mısra Arası programında bu hafta ''Prof. Dr. Hasan Akay'ın Hayat Hikayesi'' konuşuluyor.
07 Eylül 2022 | 19:30
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29. Bölüm 08 Aralık 2021 | 21:09
30. Bölüm 18 Şubat 2022 | 16:39
31. Bölüm 16 Şubat 2022 | 20:42
33. Bölüm ''Türk Şiirinde Modernleşme" 20 Ağustos 2022 | 21:30
34. Bölüm ''Çocuk Edebiyatı" 20 Ağustos 2022 | 21:33
35. Bölüm "Nazirecilik Geleneği" 20 Ağustos 2022 | 21:40
36. Bölüm "Çok Sesli Şiir Geleneği" 18 Ağustos 2022 | 12:40
12. Bölüm 07 Eylül 2022 | 17:36