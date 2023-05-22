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101. Bölüm | Fikir, Üslup ve Edebiyat
Bu bölümde Yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar ile "Edebiyatta Üslubun Önemi" konuşuldu.
İki Mısra Arası'nda bu hafta "Fikir, Üslup ve Edebiyat" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar oldu. İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
04:00 Fikir, üslup ve edebiyat
09:00 Şiir anlaşılmak için mi yazılmalı?
17:00 Çiçeksiz Kalmayın / Süleyman Ragıp Yazıcılar
23:00 Neden insan mesafedir?
38:00 Günümüz insanı edebiyattan ne bekliyor?