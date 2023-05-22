101. Bölüm | Fikir, Üslup ve Edebiyat

Bu bölümde Yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar ile "Edebiyatta Üslubun Önemi" konuşuldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Fikir, Üslup ve Edebiyat" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar oldu. İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

04:00 Fikir, üslup ve edebiyat

09:00 Şiir anlaşılmak için mi yazılmalı?

17:00 Çiçeksiz Kalmayın / Süleyman Ragıp Yazıcılar

23:00 Neden insan mesafedir?

38:00 Günümüz insanı edebiyattan ne bekliyor?