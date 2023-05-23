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102. Bölüm | Abdülhak Şinasi Hisar
Bu bölümde Akademisyen Dr. Mesut Koçak ile "Geçmiş Zaman Peşinde Bir Edebiyat Aşığı: Abdülhak Şinasi Hisar" konuşuldu.
İki Mısra Arası'na bu hafta, Akademisyen Dr. Mesut Koçak konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
04:00 Geçmiş Zaman Peşinde Bir Edebiyat Aşığı: Abdülhak Şinasi Hisar
10:30 Zamanın Derin Denizlerinde Bir Edip: Abdülhak Şinasi Hisar
13:45 Abdülhak Şinasi Hisar'ın Edebiyat Dünyası
18:45 Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinde ebediyet arayışı
21:30 Abdülhak Şinasi Hisar'ın romanlarında kullandığı modernist teknikler
30:00 Türk edebiyatında geçmişe sığınma teması
38:00 Modern Romandan Modernist Romana "Abdülhak Şinasi Hisar"
45:00 Bir roman karakteri yazarından bağımsızlaşarak nasıl fert olur?