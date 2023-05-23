102. Bölüm | Abdülhak Şinasi Hisar

Bu bölümde Akademisyen Dr. Mesut Koçak ile "Geçmiş Zaman Peşinde Bir Edebiyat Aşığı: Abdülhak Şinasi Hisar" konuşuldu.

İki Mısra Arası'na bu hafta, Akademisyen Dr. Mesut Koçak konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

04:00 Geçmiş Zaman Peşinde Bir Edebiyat Aşığı: Abdülhak Şinasi Hisar

10:30 Zamanın Derin Denizlerinde Bir Edip: Abdülhak Şinasi Hisar

13:45 Abdülhak Şinasi Hisar'ın Edebiyat Dünyası

18:45 Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinde ebediyet arayışı

21:30 Abdülhak Şinasi Hisar'ın romanlarında kullandığı modernist teknikler

30:00 Türk edebiyatında geçmişe sığınma teması

38:00 Modern Romandan Modernist Romana "Abdülhak Şinasi Hisar"

45:00 Bir roman karakteri yazarından bağımsızlaşarak nasıl fert olur?