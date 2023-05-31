VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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103. Bölüm | Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören 31 Mayıs 2023 03:05
102. Bölüm | Abdülhak Şinasi Hisar 23 Mayıs 2023 09:05
101. Bölüm | Fikir, Üslup ve Edebiyat 23 Mayıs 2023 03:05
100. Bölüm | Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan 23 Mayıs 2023 03:05
99. Bölüm I Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar 23 Mayıs 2023 04:05
98. Bölüm | Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği 23 Mayıs 2023 04:05
97. Bölüm | Modern Türk Edebiyatında "Rumeli" 23 Mayıs 2023 04:05
96. Bölüm | Divan Şiiri Estetiği 23 Mayıs 2023 04:05
95. Bölüm | Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" 23 Mayıs 2023 04:05
94. Bölüm | Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat 23 Mayıs 2023 04:05
93. Bölüm | II. Bayezid Dönemi Edebiyatı 23 Mayıs 2023 04:05
92. Bölüm | Şairler ve İlk Dizeleri 23 Mayıs 2023 04:05
91. Bölüm | Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler 23 Mayıs 2023 04:05
90. Bölüm I Edebiyatımızda Depremin İzleri 23 Mayıs 2023 04:05
89. Bölüm | Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi 23 Mayıs 2023 04:05
88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum 23 Mayıs 2023 04:05
87. Bölüm | Yunus Karadağ 23 Mayıs 2023 04:05
86. Bölüm | Hz. Yusuf Kıssası 23 Mayıs 2023 04:05
85. Bölüm | Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler 23 Mayıs 2023 04:05
84. Bölüm | Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy 23 Mayıs 2023 04:05
83. Bölüm | Kendilik ve Edebiyat 23 Mayıs 2023 04:05
82. Bölüm I L Çizen Adam 23 Mayıs 2023 04:05
81. Bölüm | Edebiyat Sosyolojisi 23 Mayıs 2023 04:05
80. Bölüm | Sait Faik Abasıyanık 23 Mayıs 2023 04:05
79. Bölüm | Sezai Karakoç ve İkinci Yeni 23 Mayıs 2023 04:05
78. Bölüm | Sezai Karakoç 23 Mayıs 2023 04:05
77. Bölüm | Hayatı Şiirle Yaşamak 23 Mayıs 2023 04:05
76. Bölüm | Edebiyatta Modernizm ve Gelenek İlişkisi 23 Mayıs 2023 04:05
75. Bölüm | Yeni bir inşa faaliyeti: Çeviri 23 Mayıs 2023 04:05
74. Bölüm | Türk Romanının Tipolojisi 23 Mayıs 2023 04:05
73. Bölüm | Tarih Yazıcılığı 23 Mayıs 2023 04:05
72. Bölüm | Şeyh Galip'ten Hüsn ü Aşk'a 23 Mayıs 2023 04:05
71. Bölüm | Divan Şairinin Mevsimi 23 Mayıs 2023 04:05
70. Bölüm | Necip Tosun Öykücülüğü 23 Mayıs 2023 04:05
69. Bölüm | Çocuk Edebiyatı 23 Mayıs 2023 04:05
68. Bölüm | Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim 23 Mayıs 2023 04:05
67. Bölüm | Edebiyat ve Sinema İlişkisi 23 Mayıs 2023 04:05
66. Bölüm | Sinema ve Edebi Uyarlamalar 23 Mayıs 2023 04:05
65. Bölüm | Şiirin İçindeki Hayat 23 Mayıs 2023 04:05
64. Bölüm | Edebiyat ve Eğitim 23 Mayıs 2023 04:05
63. Bölüm | Edebiyat ve Şiir 23 Mayıs 2023 04:05
62. Bölüm | Türk Şiirinde Modernleşme 23 Mayıs 2023 04:05
61. Bölüm | Şiirde İmge 23 Mayıs 2023 04:05
60. Bölüm | Şiirin Tanımında Öznellik 23 Mayıs 2023 04:05
59. Bölüm | Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan 23 Mayıs 2023 04:05
58. Bölüm | Mehmet Akif Ersoy 23 Mayıs 2023 04:05
57. Bölüm | Şiirin Gerçeklikle İlişkisi 23 Mayıs 2023 04:05
56. Bölüm | Cahit Sıtkı Tarancı 23 Mayıs 2023 05:05
55. Bölüm | Cahit Zarifoğlu 23 Mayıs 2023 05:05
54. Bölüm | Şiirin Etkileyiciliği 23 Mayıs 2023 05:05
53. Bölüm | Necip Fazıl Kısakürek 23 Mayıs 2023 05:05
52. Bölüm I Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" 23 Mayıs 2023 05:05
51. Bölüm | Şiir ve Hayat Dengesi 23 Mayıs 2023 05:05
50. Bölüm I Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu 23 Mayıs 2023 05:05
49. Bölüm | Küçürek Öykünün Özellikleri 23 Mayıs 2023 05:05
48. Bölüm | Edebiyatımızda İstanbul 23 Mayıs 2023 12:05
47. Bölüm I Modern Türk Şiirinde Naatlar 23 Mayıs 2023 05:05
46. Bölüm | Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları 23 Mayıs 2023 05:05
45. Bölüm | Kahve ve Kahvehane Kültürü 23 Mayıs 2023 05:05
44. Bölüm | Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı 23 Mayıs 2023 05:05
43. Bölüm | Öyküler ve Gerçek Yaşam 23 Mayıs 2023 05:05
42. Bölüm I Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 23 Mayıs 2023 05:05
41. Bölüm | Yeni Edebiyat ve Modern Öykü 23 Mayıs 2023 05:05
40. Bölüm | Yaşamla Bütünleşen Şiir 23 Mayıs 2023 05:05
39. Bölüm | Türkü Sözlerinin Şiir Değeri 23 Mayıs 2023 05:05
38. Bölüm | Serap Kadıoğlu 23 Mayıs 2023 05:05
37. Bölüm | Hızırla Kırk Saat 23 Mayıs 2023 05:05
36. Bölüm I Çok Sesli Şiir Geleneği 23 Mayıs 2023 05:05
35. Bölüm I Nazirecilik Geleneği 23 Mayıs 2023 05:05
34. Bölüm I Çocuk Edebiyatı 23 Mayıs 2023 05:05
33. Bölüm I Türk Şiirinde Modernleşme 23 Mayıs 2023 05:05
32. Bölüm I Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı 23 Mayıs 2023 05:05
31. Bölüm I Cihan Aktaş 23 Mayıs 2023 05:05
30. Bölüm I Naime Erkovan 23 Mayıs 2023 05:05
29. Bölüm I Saadettin Acar 23 Mayıs 2023 05:05
28. Bölüm I Mehmet Narlı 23 Mayıs 2023 05:05
27. Bölüm I Abdullah Harmancı 23 Mayıs 2023 05:05
26. Bölüm I Hakan Arslanbenzer 23 Mayıs 2023 05:05
25. Bölüm I Recep Garip 22 Mayıs 2023 04:05
24. Bölüm I Ersin Nazif Gürdoğan 22 Mayıs 2023 04:05
23. Bölüm I Yıldız Ramazanoğlu 22 Mayıs 2023 04:05
22. Bölüm I Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar 22 Mayıs 2023 04:05
21. Bölüm I Bülent Parlak 01 Mart 2023 03:03
20. Bölüm I Rasim Özdenören üslubu 01 Mart 2023 03:03
19. Bölüm I Rasim Özdenören 01 Mart 2023 03:03
18. Bölüm I Ali Haydar Haksal 01 Mart 2023 03:03
17. Bölüm I Ercan Yılmaz 01 Mart 2023 03:03
16. Bölüm I Adem Turan 01 Mart 2023 03:03
15. Bölüm I Hasibe Çerko 01 Mart 2023 03:03
14. Bölüm I Cengizhan Orakçı 01 Mart 2023 03:03
13. Bölüm I Hüseyin Akın 01 Mart 2023 03:03
12. Bölüm I Şakir Kurtulmuş 01 Mart 2023 03:03
11. Bölüm Alim I Kahraman 01 Mart 2023 03:03
10. Bölüm I Özcan Ünlü 01 Mart 2023 03:03
9. Bölüm I Mustafa Özçelik 01 Mart 2023 03:03
8. Bölüm I Mehmet Nuri Yardım 01 Mart 2023 03:03
7. Bölüm I Dursun Ali Tökel 01 Mart 2023 03:03
6. Bölüm I Ali Ayçil 01 Mart 2023 03:03
5. Bölüm I Dursun Gürlek 01 Mart 2023 03:03
4. Bölüm I Hasan Akay 01 Mart 2023 03:03
3. Bölüm I Şeref Akbaba 01 Mart 2023 03:03
2. Bölüm I Ali Ural 01 Mart 2023 03:03
1. Bölüm I Nurullah Genç 01 Mart 2023 03:03

103. Bölüm | Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören

Bu bölümde Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal ile "Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören" konuşuldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal oldu. İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören

07:30 Türk öykücülüğünün öncü isimlerinden: Rasim Özdenören

10:30 Rasim Özdenören'in yaşadığı dönemin atmosferi nasıldı?

13:00 Rasim Özdenören Türk öykücülüğüne nasıl bir kapı araladı?

17:00 Kasaba edebiyatı nedir?

24:30 Rasim Özdenören'in öykülerinde görülmemiş anlatım tarzları

36:00 Rasim Özdenören'in Kuyu öyküsündeki metaforlar

39:00 Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören

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