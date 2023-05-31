103. Bölüm | Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören
Bu bölümde Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal ile "Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören" konuşuldu.
İki Mısra Arası'nda bu hafta "Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal oldu. İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
03:00 Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören
07:30 Türk öykücülüğünün öncü isimlerinden: Rasim Özdenören
10:30 Rasim Özdenören'in yaşadığı dönemin atmosferi nasıldı?
13:00 Rasim Özdenören Türk öykücülüğüne nasıl bir kapı araladı?
17:00 Kasaba edebiyatı nedir?
24:30 Rasim Özdenören'in öykülerinde görülmemiş anlatım tarzları
36:00 Rasim Özdenören'in Kuyu öyküsündeki metaforlar
39:00 Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören