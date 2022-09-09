11. Bölüm "Alim Kahraman"
İki Mısra Arası programında bu hafta ''Şair-Yazar Alim Kahraman'ın Edebi Yolculuğu'' konuşuluyor.
09 Eylül 2022 | 12:01
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16. Bölüm "Adem Turan" 09 Eylül 2022 | 12:13
17. Bölüm "Ercan Yılmaz" 09 Eylül 2022 | 12:18
18. Bölüm "Ali Haydar Haksal" 09 Eylül 2022 | 12:21
23. Bölüm "Yıldız Ramazanoğlu" 09 Eylül 2022 | 12:28
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