14. Bölüm "Cengizhan Orakçı"

İki Mısra Arası'na bu hafta Cengizhan Orakçı konuk oldu. Cengizhan Orakçı'nın edebi kişiliğinden ve ilk şiir kitabından, Adı Ayten şiirinden, Ahmet Hamdi Tanpınar'a kadar birçok konu İki Mısra Arası'nda konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 14. bölümüyle yayında

İki Mısra Arası'nın bu haftaki konuğu Cengizhan Orakçı oldu.

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Cengizhan Orakçı'nın Edebi Kişiliği

08:00 Cengizhan Orakçı'nın İlk Şiiri

10:10 Cengizhan Orakçı'nın İlk Şiir Kitabı "Ateş Bahçeleri"

16:50 Cengizhan Orakçı'nın "Adı Ayten" Şiiri "Zamansız Sipahi" Şiir Kitabı --

21:00 Cengizhan Orakçı'nın Gözünden Zaman Metaforu Cengizhan Orakçı'nın Gözünden "Ahmet Hamdi Tanpınar"

26:00 Eşikte Yaşayan Şair "Ahmet Hamdi Tanpınar"

31:00 Yahya Kemal ve İstanbul Sevgisi

35:00 Cengizhan Orakçı'nın Şairlik Yolculuğu

37:00 "Fotoğrafta Çirkin Çıkan" Şiir Kitabı

38:00 Şiir Neden Edebi Türler İçinde En Zor Olanıdır?

41:00 Cengizhan Orakçı

44:00 Edebiyatın İçinde "Kelimeler"

48:00 Cengizhan Orakçı

51:00 Cengizhan Orakçı'nın "Lütfen Bekleyin" şiiri

53:00 Geçmiş ve Günümüz Edebiyatı