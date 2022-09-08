16. Bölüm "Adem Turan"

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası 16. bölümüyle yayında!

İki Mısra Arası'nın bu haftaki konuğu Şair Adem Turan oldu.

00:00 - İki Mısra Arası

01:00 - Adem Turan kimdir?

03:00 - Adem Turan, Şiir Hayatına Nasıl Başladı?

12:00 Adem Turan'ın Şiir Dili ve Üslubu

15:00 Şairin Yetiştiği Coğrafyanın Şiirlerine Etkisi

17:00 "Son Günün Şiiri" Kitabı

23:00 Borges Borges Gün Doğarken Gün Batımı Kitabı

29:00 Arjantinli Yazar: Jorge Luis Borges

35:00 "Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu" Kitabı

40:00 İrlandalı Şair: James Clarance Mangan

Eğitimci / Yazar Adem Turan Çanakkale'nin Biga ilçesinin Sinekçi Köyü'nde doğdu. İlkokulu 1972'de Sinekçi Köyü ilk okulunda, ortaöğretimi 1979'da Biga İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Kısa bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 1993-94 yılları arasında Bursa Marmara gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Sonrasında Trabzon, Yozgat ve İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Adem Turan, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. İlk ürünlerini Bursa'dayken vermeye başladı ve bu ürünler Yenidevir gazetesi ile Bursa Sanat - Edebiyat dergisinde yayınlandı. Yokluğun Bize Kahır Efendim isimli ilk şiiri Ocak 1982'de Yeni Devir gazetesinde yayımlandı.

1984 yılında Melekler ve Çocuklar adlı şiiriyle Türkiye gazetesinin düzenlemiş olduğu şiir yarışmasında ikincilik ödülünü kazandı.

Eserleri: Artık Kuşlarını Uçur (Şiir) (1998) Hayal Defteri (Şiir) (1997) Son Günün Şiiri (Şiir) (1997) Nisan Çobanı (Şiir) (2002) Ateşte Yıkanmış Atlar (Şiir) (2007) Şairlerin Gazze'si Geride Kalanların Türküsü (Derleme) (2009