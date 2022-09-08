17. Bölüm "Ercan Yılmaz"

İki Mısra Arası programına bu hafta Şair ve Yazar Ercan Yılmaz konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programında "Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'de Güzel Algısı" konuşuldu.

İki Mısra Arası 17. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Ercan Yılmaz Kimdir?

06:00 Ercan Yılmaz'ın Hayatında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Etkisi

09:00 Ercan Yılmaz'ın Dili ve Üslubu

15:00 Yahya Kemal'in Erenköy'de Bahar Şiirinde "Güzel Algısı"

25:00 Kaplanın İşaretleri Kitabının Öyküsü

33:00 "Gözyaşları ve Zeytin Ağaçları" Kitabı

36:00 Algı ve İmgenin Ayrılmazlığı

43:00 "Rüzgarın Aynaları" Kitabı

49:00 Görünmezin Arıları Kitabı

54:00 Günümüz Edebiyatında Nitelikli Okur Şair/Yazar Ercan Yılmaz Kimdir?

1977'de Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğdu 1999'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2009'da Tanpınar ödülünü aldı. Şiir ve yazıları çeşitli dergilerde yayımlandı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde "Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'de Güzel Algısı" konulu yüksek lisansını tamamladı. Sakarya'da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği görevini sürdürüyor.

Eserleri: Aherli Zamanlar (şiir) 2007 İncire Yemin (Şiir) 2007 Rüya Kasrı (Şiir) 2010 Kaplanın İşaretleri (Şiir) 2020