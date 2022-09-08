18. Bölüm "Ali Haydar Haksal"

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası 18. bölümüyle yayında!

İki Mısra Arası'na bu hafta Ali Haydar Haksal konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Ali Haydar Haksal'ın Edebiyata Yönelişi

08:00 Öykücülük ve Dergicilik

11:00 Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi

20:00 Şiirde Birinci Yeni ve İkinci Yeni Ayrımı

27:00 Sezai Karakoç'un "Köşe" Şiiri İncelemesi

33:00 Sezai Karakoç'un Cemal Süreya İle Dostluğu

39:00 Ali Haydar Haksal'ın Eserlerinde Metafizik ve Soyut

47:00 Ali Haydar Haksal'ın "Öykü Ağacı" Kitabı

Ali Haydar Haksal kimdir?

16 Mayıs 1951'de Bingöl'de doğdu ilk ve orta öğrenimini Bingöl ve Elazığ'da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden "Edebiyat Dergisi ve Çevresi" başlıklı tezi ile mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde "Kur'an-ı Kerim'de Güzel Kavramı" konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Osman Bayraktar, Mustafa Çelik, Alim Kahraman ile birlikte Yedi İklim dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Sesim Bana Yetmiyor adlı öykü kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği 1987 yılı hikaye, Yitik Yaşamın Güncesi adlı romanıyla Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda ikincilik, Güneşe Koşan Adam öykü 2013 yılı Ömer Seyfettin Hikaye yarışması öykü ödülü, 2014 yılında Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından Üstat Sezai Karakoç ile ilgili çalışmalarından dolayı yılın edebiyatçısı ödülünü kazandı. 15 yılı aşkın süredir Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapa Ali Haydar Haksal, günümüze değin on yedi öykü kitabı yayımladı ve öykücü kimliği ile ön plana çıktı. Eserleri: Evdeki Yabancı (1986) Hikaye Sesim Bana Yetmiyor (1987) Hikaye Gelişi/ Güzel (1987) Deneme Sarıldığım Soğuk Bir Ceset (1988) Hikaye Sokağın Adı Issız (1989) Hikaye Ay Işığında Vav'ın Odası (1991) Hikaye Zamanların Öyküsü (1994) Hikaye Yalnızlık Sarkacı (1996) Hikaye