19. Bölüm "Rasim Özdenören"

Türk Edebiyatı'nın önemli öykücülerinden Rasim Özdenören kimdir? Rasim Özdenören öykü yazmaya nasıl başladı? Rasim Özdenören öykülerinde nasıl bir dil ve üslup kullanıyor?

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Rasim Özdenören Öykü Yazmaya Nasıl Başladı?

18:00 "Ansızın Yola Çıkmak" Kitabı Ne Anlatıyor?

23:00 Özdenören'in Öyküleri İnsanın Kendini Sorgulamasına Bir Vesile mi?

25:20 Hastalar ve Işıklar Kitabından "Sabah" Öyküsü

32:00 Rasim Özdenören'in Dil ve Üslubu

42:00 Rasim Özdenören'in Eserlerinde "Bilinç Akışı"

Rasim Özdenören Kimdir?

1940'ta Maraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalıştı. Bir ara araştırma amacıyla ABD'nin çeşitli eyaletlerinde, 1970 - 1971'de iki yıl kadar kaldı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine geldi. Aynı bakanlıkta bir yıl da müfettişlik yaptı. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra (1980) Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmak üzere tekrar döndü. Uzman, daire başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik, müşavirlik görevlerinde bulundu. 2005 yılında, devlet memurluğuna noktayı koyarak kendi deyimiyle özgürlüğünü ilan etti. Türk öykücülüğünün ve deneme yazarlığının gelmiş geçmiş en usta kalemlerinden biri olarak temayüz etti. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikayeleri ayrıca TV filmi yapılmış, bunlardan ilki, Uluslararası Prag TV Filmleri Yarışmasında jüri özel ödülünü almıştır. Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK'ün iştirakiyle düzenlenen Karaman Türk Dili Ödülü'nde "Türkçeyi güzel ve doğru kullanan edebiyatçı ödülü" #RasimÖzdenören'e verilmiştir. 2009 yılından TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık bulunmuştur. Star Gazetesinin geleneksel "Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri'nde "Saygı Ödülü" ne layık bulunmuştur.

Eserleri

Hastalar ve Işıklar (1973) Hikaye Gül Yetiştiren Adam (1979) Roman Çözülme (1973) Çok Sesli Bir Ölüm (1974) Hikaye Çarpılmışlar (1977) Hikaye Eşikte Duran İnsan (2000) Deneme Denize Açılan Kapı (1983) Hikaye İki Dünya (1977) Deneme Yaşadığımız Günler (1985) Deneme Ruhun Malzemeleri (1986) Deneme Yeniden İnanmak (1987)