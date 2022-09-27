21. Bölüm "Bülent Parlak"

Bülent Parlak edebiyata nasıl yöneldi?

28 Eylül 2022 | 07:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına Şair-Yazar Bülent Parlak konuk oldu. İki Mısra Arası 21. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası 03:00 Bülent Parlak'ın Edebi Yolculuğu 04:30 Bülent Parlak Edebiyata Nasıl Yöneldi? 07:00 Bülent Parlak İlk Şiirini Nasıl Yazdı? 13:00 İzdiham Dergisini Çıkarma Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? 18:00 Bülent Parlak'ın Dergicilik Yönü 25:30 Bülent Parlak'ın "Sonra Canan Önce Canan" Şiiri 29:30 Şiir Bir Kitle Edebiyatı mıdır? 42:00 Bülent Parlak'ın Kitapları 44:00 Bülent Parlak, Mustafa Kutlu'yu anlatıyor

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

29. Bölüm "Saadettin Acar"
29. Bölüm "Saadettin Acar" 09 Eylül 2022 | 23:25
30. Bölüm "Naime Erkovan"
30. Bölüm "Naime Erkovan" 09 Eylül 2022 | 23:25
31. Bölüm ''Cihan Aktaş"
31. Bölüm ''Cihan Aktaş" 09 Eylül 2022 | 23:26
32. Bölüm "Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı"
32. Bölüm "Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı" 09 Eylül 2022 | 12:04
33. Bölüm ''Türk Şiirinde Modernleşme"
33. Bölüm ''Türk Şiirinde Modernleşme" 20 Ağustos 2022 | 21:30
34. Bölüm ''Çocuk Edebiyatı"
34. Bölüm ''Çocuk Edebiyatı" 20 Ağustos 2022 | 21:33
35. Bölüm "Nazirecilik Geleneği"
35. Bölüm "Nazirecilik Geleneği" 20 Ağustos 2022 | 21:40
36. Bölüm "Çok Sesli Şiir Geleneği"
36. Bölüm "Çok Sesli Şiir Geleneği" 18 Ağustos 2022 | 12:40