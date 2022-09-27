21. Bölüm "Bülent Parlak"

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına Şair-Yazar Bülent Parlak konuk oldu. İki Mısra Arası 21. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası 03:00 Bülent Parlak'ın Edebi Yolculuğu 04:30 Bülent Parlak Edebiyata Nasıl Yöneldi? 07:00 Bülent Parlak İlk Şiirini Nasıl Yazdı? 13:00 İzdiham Dergisini Çıkarma Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? 18:00 Bülent Parlak'ın Dergicilik Yönü 25:30 Bülent Parlak'ın "Sonra Canan Önce Canan" Şiiri 29:30 Şiir Bir Kitle Edebiyatı mıdır? 42:00 Bülent Parlak'ın Kitapları 44:00 Bülent Parlak, Mustafa Kutlu'yu anlatıyor

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