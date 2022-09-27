21. Bölüm "Bülent Parlak"

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına Şair-Yazar Bülent Parlak konuk oldu. İki Mısra Arası 21. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası 03:00 Bülent Parlak'ın Edebi Yolculuğu 04:30 Bülent Parlak Edebiyata Nasıl Yöneldi? 07:00 Bülent Parlak İlk Şiirini Nasıl Yazdı? 13:00 İzdiham Dergisini Çıkarma Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? 18:00 Bülent Parlak'ın Dergicilik Yönü 25:30 Bülent Parlak'ın "Sonra Canan Önce Canan" Şiiri 29:30 Şiir Bir Kitle Edebiyatı mıdır? 42:00 Bülent Parlak'ın Kitapları 44:00 Bülent Parlak, Mustafa Kutlu'yu anlatıyor
**
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr