23. Bölüm "Yıldız Ramazanoğlu"

Yıldız Ramazanoğlu'nun edebi kişiliği nasıl oluştu? Yıldız Ramazanoğlu edebiyata nasıl yöneldi? Yıldız Ramazanoğlu hikayeleri ne anlatıyor?
İki Mısra Arası programına bu hafta Öykücü - Yazar Yıldız Ramazanoğlu konuk oldu.
Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına bu hafta Yıldız Ramazanoğlu konuk olarak katıldı.
00:00 İki Mısra Arası
03:00 Yıldız Ramazanoğlu'nun Edebi Kişiliği
04:00 Yıldız Ramazanoğlu Edebiyata Nasıl Yöneldi?
16:00 Yazı ve mekan ilişkisi
21:00 Yıldız Ramazanoğlu Hikayeleri Ne Anlatıyor?
42:00 Edebiyatın Bir Görevi Var mı?