23. Bölüm "Yıldız Ramazanoğlu"

İki Mısra Arası programında bu hafta ''Yıldız Ramazanoğlu'nun Edebi Yolculuğu'' konuşuluyor.

09 Eylül 2022 | 12:28
VİDEO DEVAM EDİYOR

Yıldız Ramazanoğlu'nun edebi kişiliği nasıl oluştu? Yıldız Ramazanoğlu edebiyata nasıl yöneldi? Yıldız Ramazanoğlu hikayeleri ne anlatıyor?

İki Mısra Arası programına bu hafta Öykücü - Yazar Yıldız Ramazanoğlu konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına bu hafta Yıldız Ramazanoğlu konuk olarak katıldı.

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Yıldız Ramazanoğlu'nun Edebi Kişiliği

04:00 Yıldız Ramazanoğlu Edebiyata Nasıl Yöneldi?

16:00 Yazı ve mekan ilişkisi

21:00 Yıldız Ramazanoğlu Hikayeleri Ne Anlatıyor?

42:00 Edebiyatın Bir Görevi Var mı?

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