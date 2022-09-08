23. Bölüm "Yıldız Ramazanoğlu"

Yıldız Ramazanoğlu'nun edebi kişiliği nasıl oluştu? Yıldız Ramazanoğlu edebiyata nasıl yöneldi? Yıldız Ramazanoğlu hikayeleri ne anlatıyor?

İki Mısra Arası programına bu hafta Öykücü - Yazar Yıldız Ramazanoğlu konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına bu hafta Yıldız Ramazanoğlu konuk olarak katıldı.

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Yıldız Ramazanoğlu'nun Edebi Kişiliği

04:00 Yıldız Ramazanoğlu Edebiyata Nasıl Yöneldi?

16:00 Yazı ve mekan ilişkisi

21:00 Yıldız Ramazanoğlu Hikayeleri Ne Anlatıyor?

42:00 Edebiyatın Bir Görevi Var mı?