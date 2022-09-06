24. Bölüm ''Ersin Nazif Gürdoğan"

İki Mısra Arası programında bu hafta ''Ersin Nazif Gürdoğan'ın Hayatı'' konuşuluyor.

07 Eylül 2022 | 20:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

İki Mısra Arası'na bu hafta Gazeteci-Yazar Ersin Nazif Gürdoğan konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası, bu hafta Nazif Gürdoğan'ın katılımıyla sizlerle... İki Mısra Arası 24. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası 04:00 Ersin Nazif Gürdoğan'ın Edebi Kişiliği 07:00 Ersin Nazif Gürdoğan ve Mavera Dergisi 13:00 Edebiyatımızda Gezi Yazıları 16:30 Zamanı Aşan Şehirler 19:00 Hicazdan Endülüs'e İslam Medeniyeti 24:00 İki Dünyanın Hesaplaşması Kitabıyla "Doğu ve Batı Dünyası" 31:00 Batı'da Yaşayan Türk Bilginleri 35:00 Gezi Yazılarının Hayatımıza Etkisi

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