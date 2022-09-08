24. Bölüm "Ersin Nazif Gürdoğan"

İki Mısra Arası'na bu hafta Gazeteci-Yazar Ersin Nazif Gürdoğan konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası, bu hafta Nazif Gürdoğan'ın katılımıyla sizlerle...

İki Mısra Arası 24. bölümüyle yayında...!

Ersin Nazif Gürdoğan Kimdir?

1945'te Eskişehir'de doğan Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. 1972-1975 yılları arasında Erzurum Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nde görev yaptı. 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçerek, işletme ekonomisi alanında doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994'te profesör oldu. Yazıları daha çok Mavera ve İslam dergilerinde yayımlandı. 1985'te "Teknolojinin Ötesi" adlı eseriyle fikir dalında Türkiye Yazarlar Birliği Armağanını, 1994'te "Zamanı Aşan Şehirler" ile de Türkiye Yazarlar Birliği Gezi Ödülünü kazandı. Gürdoğan, gezdiği ülkeleri, gördüğü şehirleri, rastladığı yüzleri en ince ayrıntısına kadar tasvir eder ve bunu satırlarına ilmek ilmek işler. Eserleri Deneme - İnceleme Teknolojinin Ötesi (1985) Kültür ve Sanayileşme (1987) Kirlenmenin Boyutları (1989) Görünmeyen Üniverisite (1993) Günler Akarken (1996) Yeni Roma (2003) İki Dünyanın Hesaplaşması (2017) Dünya Bir Şehirdir (2019) Her Şehir Bir Dünyadır (2020)

Eserleri

Gezi: Hicaz'dan Endülüs'e (1989) Zamanı Aşan Şehirler (1994) Günler Akarken (1996) New York'tan Los Angeles'a (2003)

00:00 İki Mısra Arası

04:00 Ersin Nazif Gürdoğan'ın Edebi Kişiliği

07:00 Ersin Nazif Gürdoğan ve Mavera Dergisi

13:00 Edebiyatımızda Gezi Yazıları

16:30 Zamanı Aşan Şehirler

19:00 Hicazdan Endülüs'e İslam Medeniyeti

24:00 İki Dünyanın Hesaplaşması Kitabıyla "Doğu ve Batı Dünyası"

31:00 Batı'da Yaşayan Türk Bilginleri

35:00 Gezi Yazılarının Hayatımıza Etkisi