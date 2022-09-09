25. Bölüm "Recep Garip"



İki Mısra Arası programına bu hafta Şair/Yazar Recep Garip konuk oldu. Recep Garip edebiyata nasıl yöneldi? Şiir dili hikmetin dili midir? İmge düşünce zenginliği midir? İki Mısra Arası programına bu hafta Şair/Yazar Recep Garip konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programında Recep Garip'in edebi yolculuğa dair bilinmeyenler konuşuldu.

İki Mısra Arası 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası 02:00 Recep Garip'in Edebi Kişiliği 03:15 Recep Garip Edebiyata Nasıl Yöneldi? 11:00 Şiir ve Medeniyet 22:00 Recep Garip'in "Edebiyat ve Medeniyet" Kitabı 26:30 Şiir Dili Hikmetin Dili midir? 32:00 Edebiyat ve Medeniyet 41:00 Recep Garip'in "Oturan Boğa" Şiiri 50:00 İmge Düşünce Zenginliği midir? 52:00 Şiirin Varlığına İmgesel Bir Bakış

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