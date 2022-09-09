26. Bölüm ''Hakan Arslanbenzer"

Hakan Arslanbenzer edebiyata nasıl yöneldi?

09 Eylül 2022 | 23:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakan Arslanbenzer edebiyata nasıl yöneldi? Neo-Epik kavramından ne anlamalıyız? İmgeci şiir geleneksel ilişkilerden kopmuş şiir midir? Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına bu hafta Hakan Arslanbenzer konuk oldu.

İki Mısra Arası 26. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası 03:00 Hakan Arslanbenzer Edebiyata Nasıl Yöneldi? 07:00 Neo-Epik Kavramından Ne Anlamalıyız? 11:00 Neo-Epik Şiir 16:00 Gerçeklik şiirin yönünü ve amacını nasıl etkiler? 24:00 Hatay Şiiri 27:00 İmge ve Şiir Yazma Biçimleri 37:00 İmgeci Şiir Geleneksel İlişkilerden Kopmuş Şiir midir? 43:00 Türk Şiirine Eleştirel Bir Bakış 48:36 Şiirde Eleştirel Düşünce 56:00 Halkın Ölümü Şiiri /Hakan Arslanbenzer

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