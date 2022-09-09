27. Bölüm "Abdullah Harmancı"

Hüseyin Rahmi Gürpınar edebiyatımıza neler kazandırdı?

09 Eylül 2022 | 23:26
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hüseyin Rahmi Gürpınar edebiyatımıza neler kazandırdı? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında ince mizah nasıl yer alıyor? Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası'na bu hafta Abdullah Harmancı konuk oldu. İki Mısra Arası 27. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası 03:00 Abdullah Harmancı Öyküleri 07:30 Sokağı Edebiyata Taşıyan Yazar "Hüseyin Rahmi Gürpınar" 12:30 Hüseyin Rahmi Gürpınar Edebiyatımıza Neler Kazandırdı? 20:00 Hüseyin Rahmi Gürpınar Romanları 25:00 Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında İnce Mizah 36:00 Aynalı Baba İle Raci Öyküsü 40:00 Küçük Prens Hakem Olsun Öyküsü 54:00 Melek Kayıtları Kitabı

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