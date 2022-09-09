28. Bölüm "Mehmet Narlı"

Şiir, mekanla birlikte yeni bir ruh kazanır mı?

09 Eylül 2022 | 23:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Mehmet Narlı'nın edebi serüveni nasıl başladı? Mevlana'nın yeni Türk şiirindeki yeri nedir? Sezai Karakoç ve şiirdeki ruhi güç nedir? Roman kahramanlarında görülen ruhsal bozukluklar nelerdir? Şiir, mekanla birlikte yeni bir ruh kazanır mı? Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına bu hafta Şair Mehmet Narlı konuk oldu. İki Mısra Arası 28. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası 03:00 Mehmet Narlı'nın Edebi Serüveni 08:30 Mehmet Narlı'nın Ödüllü Şiir Kitabı "Öylece Yeryüzünde" 11:00 Mehmet Narlı / Bahtiyarlık 18:00 Mevlana'nın Yeni Türk Şiirindeki Yeri 23:00 Sezai Karakoç ve Şiirdeki Ruhi Güç 31:00 Türk Roman ve Öykülerinde "Deliler ve Delilik 40:00 Roman Kahramanlarında Görülen Ruhsal Bozukluklar 43:00 Şiir, Mekanla Birlikte Yeni Bir Ruh Kazanır mı? 52:00 Roman Ne Anlatır?

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