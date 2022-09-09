29. Bölüm "Saadettin Acar"

İki Mısra Arası'nda bugün Sezai Karakoç konuşuldu. Sezai Karakoç'u kendi devrinden ayıran özellikleri nelerdir? Sezai Karakoç'un şiir dünyasının zenginlikleri nelerdir? Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına bu hafta Saadettin Acar konuk oldu. İki Mısra Arası 29. bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
09:00 Şair, Yazar, Mütefekkir: Sezai Karakoç
13:45 Asrın İdrakine Uygun Bir Mütefekkir: Sezai Karakoç
16:30 Sezai Karakoç ve Diriliş Felsefesi
19:00 Sezai Karakoç'u Kendi Devrinden Ayıran Özellikleri
21:00 Sezai Karakoç ve II. Yeniciler
24:00 Sezai Karakoç ve Metafizik Kavramı
26:00 Sezai Karakoç'un Şiir Dünyası
50:00 Şair, Yazar, Mütefekkir
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