29. Bölüm "Saadettin Acar"

Sezai Karakoç'u kendi devrinden ayıran özellikleri

09 Eylül 2022 | 23:29
VİDEO DEVAM EDİYOR

İki Mısra Arası'nda bugün Sezai Karakoç konuşuldu. Sezai Karakoç'u kendi devrinden ayıran özellikleri nelerdir? Sezai Karakoç'un şiir dünyasının zenginlikleri nelerdir? Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına bu hafta Saadettin Acar konuk oldu. İki Mısra Arası 29. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

09:00 Şair, Yazar, Mütefekkir: Sezai Karakoç

13:45 Asrın İdrakine Uygun Bir Mütefekkir: Sezai Karakoç

16:30 Sezai Karakoç ve Diriliş Felsefesi

19:00 Sezai Karakoç'u Kendi Devrinden Ayıran Özellikleri

21:00 Sezai Karakoç ve II. Yeniciler

24:00 Sezai Karakoç ve Metafizik Kavramı

26:00 Sezai Karakoç'un Şiir Dünyası

50:00 Şair, Yazar, Mütefekkir

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