30. Bölüm "Naime Erkovan"

Fantastik hikayeler bizde nasıl duygular uyandırır?

09 Eylül 2022 | 23:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fantastik hikayeler nasıl yazılır? Fantastik hikaye olur mu? Türk edebiyatında fantastik yazınlar nelerdir? Fantastik hikayeler bizde nasıl duygular uyandırır? Fantastik hikayeler okuyucunun kendini tanımasına vesile midir? İki Mısra Arası'na bu hafta, Hikayeci,Yazar Naime Erkovan konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 30. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

07:00 Fantastik hikayenin kökeni nereden geliyor?

11:00 Destan, efsane ve mitolojide fantastik ögeler

13:00 Türk edebiyatında fantastik yazınlar

15:00 Fantastik hikayeler bizde nasıl duygular uyandırır?

17:00 Fantastik eserlerin özellikleri

24:00 Fantastik hikayeler okuyucunun kendini tanımasına vesile midir?

27:00 Türk edebiyatında fantastik hikayeler

33:00 Fantastik hikayeler çocukların hayal gücünü geliştirir mi?

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

29. Bölüm "Saadettin Acar"
29. Bölüm "Saadettin Acar" 09 Eylül 2022 | 23:25
30. Bölüm "Naime Erkovan"
30. Bölüm "Naime Erkovan" 09 Eylül 2022 | 23:25
31. Bölüm ''Cihan Aktaş"
31. Bölüm ''Cihan Aktaş" 09 Eylül 2022 | 23:26
32. Bölüm "Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı"
32. Bölüm "Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı" 09 Eylül 2022 | 12:04
33. Bölüm ''Türk Şiirinde Modernleşme"
33. Bölüm ''Türk Şiirinde Modernleşme" 20 Ağustos 2022 | 21:30
34. Bölüm ''Çocuk Edebiyatı"
34. Bölüm ''Çocuk Edebiyatı" 20 Ağustos 2022 | 21:33
35. Bölüm "Nazirecilik Geleneği"
35. Bölüm "Nazirecilik Geleneği" 20 Ağustos 2022 | 21:40
36. Bölüm "Çok Sesli Şiir Geleneği"
36. Bölüm "Çok Sesli Şiir Geleneği" 18 Ağustos 2022 | 12:40