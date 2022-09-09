30. Bölüm "Naime Erkovan"

Fantastik hikayeler nasıl yazılır? Fantastik hikaye olur mu? Türk edebiyatında fantastik yazınlar nelerdir? Fantastik hikayeler bizde nasıl duygular uyandırır? Fantastik hikayeler okuyucunun kendini tanımasına vesile midir? İki Mısra Arası'na bu hafta, Hikayeci,Yazar Naime Erkovan konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 30. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

07:00 Fantastik hikayenin kökeni nereden geliyor?

11:00 Destan, efsane ve mitolojide fantastik ögeler

13:00 Türk edebiyatında fantastik yazınlar

15:00 Fantastik hikayeler bizde nasıl duygular uyandırır?

17:00 Fantastik eserlerin özellikleri

24:00 Fantastik hikayeler okuyucunun kendini tanımasına vesile midir?

27:00 Türk edebiyatında fantastik hikayeler

33:00 Fantastik hikayeler çocukların hayal gücünü geliştirir mi?

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