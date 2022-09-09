31. Bölüm ''Cihan Aktaş"

İki Mısra Arası programında bu hafta ''Cihan Aktaş'ın Edebi Kişiliği'' konusu konuşuluyor.

09 Eylül 2022 | 23:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

İki Mısra Arası'na bu hafta, Hikayeci | Yazar Cihan Aktaş konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 31. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Cihan Aktaş'ın Edebi Kişiliği

13:00 Cihan Aktaş'ın Hikayeci Yönü

18:30 "Şair ve Gecekuşu" Romanı

44:00 "Modernizmin Evsizliği ve Ailenin Gerekliliği" Kitabı

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