31. Bölüm ''Cihan Aktaş"

İki Mısra Arası'na bu hafta, Hikayeci | Yazar Cihan Aktaş konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 31. bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Cihan Aktaş'ın Edebi Kişiliği
13:00 Cihan Aktaş'ın Hikayeci Yönü
18:30 "Şair ve Gecekuşu" Romanı
44:00 "Modernizmin Evsizliği ve Ailenin Gerekliliği" Kitabı
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