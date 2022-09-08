32. Bölüm "Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı"

Selvigül Kandoğmuş Şahin kimdir? Selvigül Kandoğmuş Şahin yazın hayatına nasıl başladı? Selvigül Kandoğmuş Şahin'in yazarlık serüveni nasıl gelişti? Selvigül Kandoğmuş Şahin'in hayatında iz bırakan isimler kimlerdir?
İki Mısra Arası'na bu hafta, Selvigül Kandoğmuş Şahin konuk oldu.
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası, 32. bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
17:00 Sanatçının kendi sanatını inşası
21:00 Yazarın kendi sanatını inşası
40:00 Tüketim kültürü ile ortaya çıkan edebiyat anlayışı