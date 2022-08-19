34. Bölüm ''Çocuk Edebiyatı"

Çocuk edebiyatı ve masalların önemi nedir? Çocuk edebiyatı kültürün taşıyıcısı mıdır? Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen İki Mısra Arası programına bu hafta Yazar Özgür Aras Tüfek konuk oldu. İki Mısra Arası'nda bu hafta "Çocuk Edebiyatı" konuşuldu.

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Çocuk Edebiyatı ve Masallar

09:00 Çocuk edebiyatı neden önemli?

15:00 Çocuk edebiyatı ve masallar

18:00 Çocuk edebiyatında kahramanlar ve yazarlar

21:00 Simurg'a yolculuk kitabından Ali Şir Nevai'ye

36:00 Çocuk edebiyatı kültürün taşıyıcısı mıdır?

43:00 Evsiz Ben'in Hikayesi

47:00 Evini Arayan Bizler ve Evsiz Ben'in Hikayesi

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