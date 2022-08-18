36. Bölüm "Çok Sesli Şiir Geleneği"

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Çok Sesli Şiir Geleneği" konuşuldu

18 Ağustos 2022 | 13:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir şiir okuma biçimi olarak çok sesli şiirin önemi nedir? Tek sesli şiir ve çok sesli şiir arasındaki farklar nelerdir?

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen İki Mısra Arası programına bu hafta "Şair ve Eleştirmen Hayriye Ünal" konuk oldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Çok Sesli Şiir Geleneği" konuşuldu.

00:00 İki Mısra Arası

01:00 Şair ve eleştirmen Hayriye Ünal kimdir?

11:00 Bir şiir okuma biçimi olarak çok sesli şiir

16:00 Tek sesli şiir ve çok sesli şiir arasındaki farklar

17:30 Pirus / Hayriye Ünal

30:00 Şiirsellik kalıp içinde olmak mı yoksa kalıplardan sıyrılmak mıdır?

40:00 Şiirde eleştirinin rolü nedir?

44:00 Dergiler ve dergicilik

46:30 Can Havli / Hayriye Ünal

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