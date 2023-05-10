Otomatik Oynat
37. Bölüm | Hızırla Kırk Saat
Bu bölümde Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal, Sezai Karakoç'un "Hızırla Kırk Saat" şiirinin hikayesinden bahsetti.
Sezai Karakoç'un şiir anlayışındaki farklılıkların önemi nedir? Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen İki Mısra Arası programına bu hafta Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal konuk oldu. İki Mısra Arası'nda bu hafta "Sezai Karakoç'un "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Hikayesi" konuşuldu.
İki Mısra Arası 37. bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
01:30 Sezai Karakoç'un Şiir Anlayışı
19:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Hikayesi
23:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Tahlili
32:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Ana Teması
36:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin İncelemesi
38:00 40 Sayısı Neden Önemli?
42:00 Üç Şehzade Masalı / Sezai Karakoç