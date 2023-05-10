37. Bölüm | Hızırla Kırk Saat

Bu bölümde Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal, Sezai Karakoç'un "Hızırla Kırk Saat" şiirinin hikayesinden bahsetti.

Sezai Karakoç'un şiir anlayışındaki farklılıkların önemi nedir? Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen İki Mısra Arası programına bu hafta Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal konuk oldu. İki Mısra Arası'nda bu hafta "Sezai Karakoç'un "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Hikayesi" konuşuldu.

İki Mısra Arası 37. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

01:30 Sezai Karakoç'un Şiir Anlayışı

19:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Hikayesi

23:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Tahlili

32:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Ana Teması

36:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin İncelemesi

38:00 40 Sayısı Neden Önemli?

42:00 Üç Şehzade Masalı / Sezai Karakoç