37. Bölüm | Sezai Karakoç'un Şiir Anlayışı

Hızırla Kırk Saat şiirinin ana teması nedir?

30 Ocak 2023 | 10:05
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Sezai Karakoç'un şiir anlayışındaki farklılıkların önemi nedir?

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen İki Mısra Arası programına bu hafta Öykücü / Yazar Ali Haydar Haksal konuk oldu. İki Mısra Arası'nda bu hafta "Sezai Karakoç'un "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Hikayesi" konuşuldu.

İki Mısra Arası 37. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

01:30 Sezai Karakoç'un Şiir Anlayışı

19:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Hikayesi

23:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Tahlili

32:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin Ana Teması

36:00 "Hızırla Kırk Saat" Şiirinin İncelemesi

38:00 40 Sayısı Neden Önemli?

42:00 Üç Şehzade Masalı / Sezai Karakoç

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