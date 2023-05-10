38. Bölüm | Serap Kadıoğlu

İki Mısra Arası'nda bu hafta Serap Kadıoğlu'nun "Eylül Biraz" şiir kitabı konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen İki Mısra Arası programına bu hafta Şair ve Yazar Serap Kadıoğlu konuk oldu. İki Mısra Arası'nda bu hafta Serap Kadıoğlu'nun "Eylül Biraz" şiir kitabı konuşuldu.

İki Mısra Arası 38. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Serap Kadıoğlu kimdir?

10:00 "Eylül Biraz" Şiir Kitabı

29:00 "Bir At Neden Ağlar" Şiiri

35:00 Şiar dergisi nasıl çıktı?

44:50 Terennüm Şiiri