39. Bölüm | Türkü Sözlerinin Şiir Değeri

İki Mısra Arası'nın bu bölümüne Şair ve Yazar Şaban Abak konuk oldu.

Türkü sözlerinin şiir olarak değeri nedir? Türkü sözlerinin edebi tahlili nasıl yapılmalıdır? Kültürümüzde türkü sözlerinin şiirsel olarak önemi nedir? İki Mısra Arası'na bu hafta "Türkü Sözlerinin Şiir Değeri" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Şair ve Yazar Şaban Abak konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

05:00 Türkü sözlerinin şiir değeri

18:00 Şaban Abak'ın "Çocukluk" Şiiri

27:00 Türkü sözlerinin edebi tahlili

32:00 Kültürümüzde türkü sözlerinin şiir değeri