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39. Bölüm | Türkü Sözlerinin Şiir Değeri
İki Mısra Arası'nın bu bölümüne Şair ve Yazar Şaban Abak konuk oldu.
Türkü sözlerinin şiir olarak değeri nedir? Türkü sözlerinin edebi tahlili nasıl yapılmalıdır? Kültürümüzde türkü sözlerinin şiirsel olarak önemi nedir? İki Mısra Arası'na bu hafta "Türkü Sözlerinin Şiir Değeri" konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Şair ve Yazar Şaban Abak konuk oldu.
00:00 İki Mısra Arası
05:00 Türkü sözlerinin şiir değeri
18:00 Şaban Abak'ın "Çocukluk" Şiiri
27:00 Türkü sözlerinin edebi tahlili
32:00 Kültürümüzde türkü sözlerinin şiir değeri