41. Bölüm | Yeni Edebiyat ve Modern Öykü

Hayata bakış açımız ve yaşam felsefemiz yazdıklarımızı nasıl etkiler? İnsanlara kalp hizasından bakmak yazdıklarımızı nasıl etkiler? Eşyaların da ruhu var mıdır? Öykülerdeki karakterler mutlaka kurmaca mıdır?

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Yeni Edebiyat ve Modern Öykü" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Gazeteci - Yazar Handan Acar Yıldız konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

10:00 Hayata bakış açımız ve yaşam felsefemiz yazdıklarımızı nasıl etkiler?

16:00 Yeni Edebiyat ve Modern Öykü

21:00 Öykülerdeki karakterler mutlaka kurmaca mıdır?

29:00 İnsanlara kalp hizasından bakmak yazdıklarımızı nasıl etkiler?

34:00 Öyküler empati duygusunu geliştirir mi?

43:00 Eşyaların da ruhu var mıdır?

48:00 Öykülerde iç içe geçmiş zaman