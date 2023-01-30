43. Bölüm | Öyküler ve Gerçek Yaşam

İki Mısra Arası'na bu hafta "Öyküler ve Gerçek Yaşam" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Hikayeci / Yazar Mukadder Gemici konuk oldu.
İki Mısra Arası 43. bölümü ile yayında...
00:00 İki Mısra Arası
12:00 Öykü yazmak, hayata ve insana karşı detaylı bir gözlem yeteneği gerektirir mi?
16:00 Öykücülük yazarak yaşamak mıdır?
30:00 Öyküler ve gerçek yaşam
33:00 Öykülerin sonunda her zaman umut kapısı var mı?
44:00 Necip Fazıl Kısakürek
47:00 Öykü kahramanları için zaman bir bütün müdür?