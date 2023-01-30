43. Bölüm | Öyküler ve Gerçek Yaşam

İki Mısra Arası'na bu hafta "Öyküler ve Gerçek Yaşam" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Hikayeci / Yazar Mukadder Gemici konuk oldu.

İki Mısra Arası 43. bölümü ile yayında...

00:00 İki Mısra Arası

12:00 Öykü yazmak, hayata ve insana karşı detaylı bir gözlem yeteneği gerektirir mi?

16:00 Öykücülük yazarak yaşamak mıdır?

30:00 Öyküler ve gerçek yaşam

33:00 Öykülerin sonunda her zaman umut kapısı var mı?

44:00 Necip Fazıl Kısakürek

47:00 Öykü kahramanları için zaman bir bütün müdür?