44. Bölüm | Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı

Sanatta diri kalmak nasıl mümkün olur?

19 Şubat 2023 | 17:03
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Sanatta diri kalmak nasıl mümkün olur? Geçmişten günümüze şiire gelen yenilikler nelerdir? Çok okuyan iyi yazabilir mi? Şiirin kuşaklar arası aktarımı nasıl oldu?

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Geçmişten günümüze şiire gelen yenilikler" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Şair ve Yazar Zafer Acar konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

11:00 Sanatta diri kalmak nasıl mümkün olur?

20:00 Geçmişten günümüze şiire gelen yenilikler

21:00 Çok okuyan iyi yazabilir mi?

24:00 Şiirde usta - çırak ilişkisi

28:00 Şiirin kuşaklar arası aktarımı

38:00 Geçmişten günümüze şiiri nasıl okumalıyız?

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