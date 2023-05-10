45. Bölüm | Kahve ve Kahvehane Kültürü

Bu bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ümran Ay Say ile "Klasik Türk Edebiyatında Kahve Teması" konuşuldu.

Kahve ve kahvehanelerin kültürü taşımadaki rolü nedir? Türk kültürüne kahvenin girmesi ve edebiyatta yer bulması nasıl oldu? Kültürümüzde kahvenin sunum şeklinin önemi nedir? İki Mısra Arası'nda bu hafta "Klasik Türk Edebiyatında Kahve" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ümran Ay Say konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

07:00 Klasik Türk Edebiyatında Kahve

12:30 Kahve ve kahvehanelerin kültürü taşımadaki rolü

22:00 Türk kültürüne kahvenin girmesi ve edebiyatta yer bulması

35:00 Kültürümüzde kahvenin sunum şekli

38:00 Kahvenin Avrupa'ya gidişi

45:00 Kahvehanelerin kültürü taşımadaki rolü