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45. Bölüm | Kahve ve Kahvehane Kültürü
Bu bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ümran Ay Say ile "Klasik Türk Edebiyatında Kahve Teması" konuşuldu.
Kahve ve kahvehanelerin kültürü taşımadaki rolü nedir? Türk kültürüne kahvenin girmesi ve edebiyatta yer bulması nasıl oldu? Kültürümüzde kahvenin sunum şeklinin önemi nedir? İki Mısra Arası'nda bu hafta "Klasik Türk Edebiyatında Kahve" konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ümran Ay Say konuk oldu.
00:00 İki Mısra Arası
07:00 Klasik Türk Edebiyatında Kahve
12:30 Kahve ve kahvehanelerin kültürü taşımadaki rolü
22:00 Türk kültürüne kahvenin girmesi ve edebiyatta yer bulması
35:00 Kültürümüzde kahvenin sunum şekli
38:00 Kahvenin Avrupa'ya gidişi
45:00 Kahvehanelerin kültürü taşımadaki rolü