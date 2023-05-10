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46. Bölüm | Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları
Bu bölümde Edebiyatçı - Yazar Fatih Andı ile "Geleneksel ve Modern Edebiyatta Ramazan'ın Önemi" konuşuldu.
Eski ve yeni edebiyat tanımlamaları ideolojik midir? Geleneksel ve modern edebiyatta Ramazanlar nasıl anlatılıyor? Ramazan, edebiyatımızda hangi tezahürlerle yansıdı? Ramazan'ın şiirde, romanda ve anılarda nasıl işleniyor?
İki Mısra Arası'nda bu hafta "Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Edebiyatçı - Yazar Fatih Andı konuk oldu.
00:00 İki Mısra Arası
07:00 Eski ve yeni edebiyat tanımlamaları ideolojik midir?
09:30 Edebiyatımızda Ramazan yansımaları
16:00 Geleneksel ve modern edebiyatta Ramazanlar
19:00 Ramazan, edebiyatımızda hangi tezahürlerle yansıdı?
21:00 Modernleşme döneminde Ramazan
24:00 Ramazan ve nostalji
38:00 Ramazan'ın şiirde, romanda ve anılarda işlenişi
43:00 Ramazan'ı bir bilinç olarak kuşanan şair: Sezai Karakoç