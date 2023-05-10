46. Bölüm | Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları

Bu bölümde Edebiyatçı - Yazar Fatih Andı ile "Geleneksel ve Modern Edebiyatta Ramazan'ın Önemi" konuşuldu.

Eski ve yeni edebiyat tanımlamaları ideolojik midir? Geleneksel ve modern edebiyatta Ramazanlar nasıl anlatılıyor? Ramazan, edebiyatımızda hangi tezahürlerle yansıdı? Ramazan'ın şiirde, romanda ve anılarda nasıl işleniyor?

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Edebiyatçı - Yazar Fatih Andı konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

07:00 Eski ve yeni edebiyat tanımlamaları ideolojik midir?

09:30 Edebiyatımızda Ramazan yansımaları

16:00 Geleneksel ve modern edebiyatta Ramazanlar

19:00 Ramazan, edebiyatımızda hangi tezahürlerle yansıdı?

21:00 Modernleşme döneminde Ramazan

24:00 Ramazan ve nostalji

38:00 Ramazan'ın şiirde, romanda ve anılarda işlenişi

43:00 Ramazan'ı bir bilinç olarak kuşanan şair: Sezai Karakoç