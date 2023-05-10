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Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan | İki Mısra Arası 10 Mayıs 2023 05:05
İki Mısra Arası I Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar 04 Mayıs 2023 09:05
Modern Türk edebiyatında "Rumeli" | İki Mısra Arası 17 Nisan 2023 06:04
Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği | İki Mısra Arası 23 Nisan 2023 03:04
Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" | İki Mısra Arası (95. Bölüm) 03 Nisan 2023 12:04
94. Bölüm | Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat 05 Nisan 2023 10:04
93. Bölüm | II. Bayezid Dönemi Edebiyatı 24 Mart 2023 12:03
92. Bölüm | Şairler ve İlk Dizeleri 18 Mart 2023 12:03
91. Bölüm | Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler 18 Mart 2023 12:03
90. Bölüm I Edebiyatımızda depremin izleri 21 Şubat 2023 09:02
89. Bölüm | Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi 08 Mart 2023 02:03
88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum 08 Mart 2023 02:03
87. Bölüm | Yunus Karadağ 08 Mart 2023 02:03
86. Bölüm | Hz. Yusuf Kıssası 08 Mart 2023 02:03
85. Bölüm | Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler 08 Mart 2023 02:03
82. Bölüm I L Çizen Adam 08 Mart 2023 02:03
83. Bölüm | Kendilik ve Edebiyat 08 Mart 2023 02:03
68. Bölüm | Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim 08 Mart 2023 02:03
67. Bölüm | Edebiyat ve Sinema İlişkisi 08 Mart 2023 02:03
66. Bölüm | Sinema ve Edebi Uyarlamalar 08 Mart 2023 02:03
65. Bölüm | Şiirin İçindeki Hayat 08 Mart 2023 02:03
64. Bölüm | Edebiyat ve Eğitim 08 Mart 2023 02:03
63. Bölüm | Edebiyat ve Şiir 08 Mart 2023 02:03
62. Bölüm | Türk Şiirinde Modernleşme 08 Mart 2023 02:03
61. Bölüm | Şiirde İmge 08 Mart 2023 02:03
60. Bölüm | Şiirin Tanımında Öznellik 08 Mart 2023 02:03
59. Bölüm | Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan 17 Mayıs 2023 03:05
54. Bölüm | Şiirin Etkileyiciliği 17 Mayıs 2023 03:05
52. Bölüm I Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" 17 Mayıs 2023 03:05
51. Bölüm | Şiir ve Hayat Dengesi 17 Mayıs 2023 03:05
49. Bölüm | Küçürek Öykünün Özellikleri 17 Mayıs 2023 01:05
47. Bölüm I Modern Türk Şiirinde Naatlar 17 Mayıs 2023 03:05
45. Bölüm | Kahve ve Kahvehane Kültürü 17 Mayıs 2023 01:05
44. Bölüm | Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı 08 Mart 2023 02:03
43. Bölüm | Öyküler ve Gerçek Yaşam 08 Mart 2023 02:03
42. Bölüm I Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 08 Mart 2023 02:03
41. Bölüm | Yeni Edebiyat ve Modern Öykü 08 Mart 2023 02:03
40. Bölüm | Yaşamla Bütünleşen Şiir 08 Mart 2023 02:03
39. Bölüm | Türkü Sözlerinin Şiir Değeri 15 Mayıs 2023 06:05
38. Bölüm | Serap Kadıoğlu 15 Mayıs 2023 06:05
37. Bölüm | Hızırla Kırk Saat 17 Mayıs 2023 01:05
36. Bölüm I Çok Sesli Şiir Geleneği 01 Mart 2023 03:03
35. Bölüm I Nazirecilik Geleneği 01 Mart 2023 03:03
34. Bölüm I Çocuk Edebiyatı 01 Mart 2023 03:03
33. Bölüm I Türk Şiirinde Modernleşme 01 Mart 2023 03:03
32. Bölüm I Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı 01 Mart 2023 03:03
31. Bölüm I Cihan Aktaş 01 Mart 2023 03:03
30. Bölüm I Naime Erkovan 01 Mart 2023 03:03
29. Bölüm I Saadettin Acar 01 Mart 2023 03:03
28. Bölüm I Mehmet Narlı 01 Mart 2023 03:03
27. Bölüm I Abdullah Harmancı 01 Mart 2023 03:03
26. Bölüm I Hakan Arslanbenzer 01 Mart 2023 03:03
25. Bölüm I Recep Garip 01 Mart 2023 03:03
24. Bölüm I Ersin Nazif Gürdoğan 01 Mart 2023 03:03
23. Bölüm I Yıldız Ramazanoğlu 01 Mart 2023 03:03
22. Bölüm I Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar 01 Mart 2023 03:03
21. Bölüm I Bülent Parlak 01 Mart 2023 03:03
20. Bölüm I Rasim Özdenören üslubu 01 Mart 2023 03:03
19. Bölüm I Rasim Özdenören 01 Mart 2023 03:03
18. Bölüm I Ali Haydar Haksal 01 Mart 2023 03:03
17. Bölüm I Ercan Yılmaz 01 Mart 2023 03:03
16. Bölüm I Adem Turan 01 Mart 2023 03:03
15. Bölüm I Hasibe Çerko 01 Mart 2023 03:03
14. Bölüm I Cengizhan Orakçı 01 Mart 2023 03:03
13. Bölüm I Hüseyin Akın 01 Mart 2023 03:03
12. Bölüm I Şakir Kurtulmuş 01 Mart 2023 03:03
11. Bölüm Alim I Kahraman 01 Mart 2023 03:03
10. Bölüm I Özcan Ünlü 01 Mart 2023 03:03
9. Bölüm I Mustafa Özçelik 01 Mart 2023 03:03
8. Bölüm I Mehmet Nuri Yardım 01 Mart 2023 03:03
7. Bölüm I Dursun Ali Tökel 01 Mart 2023 03:03
6. Bölüm I Ali Ayçil 01 Mart 2023 03:03
5. Bölüm I Dursun Gürlek 01 Mart 2023 03:03
4. Bölüm I Hasan Akay 01 Mart 2023 03:03
3. Bölüm I Şeref Akbaba 01 Mart 2023 03:03
2. Bölüm I Ali Ural 01 Mart 2023 03:03
1. Bölüm I Nurullah Genç 01 Mart 2023 03:03

47. Bölüm I Modern Türk Şiirinde Naatlar

Bu bölümde Edebiyatçı - Yazar Prof. Dr. Fatih Andı ile "Naatlar" konuşuldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Klasik Türk Edebiyatında "Naatlar" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Edebiyatçı - Yazar Prof. Dr. Fatih Andı konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Klasik Türk Edebiyatında "Naatlar"

12:00 Naat geleneği nasıl bir değişim gösterdi?

18:00 Klasik Türk Şiiri ve Modern Türk Şiirinde Naatlar

31:00 Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'un Naat Hassasiyeti

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