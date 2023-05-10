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47. Bölüm I Modern Türk Şiirinde Naatlar
Bu bölümde Edebiyatçı - Yazar Prof. Dr. Fatih Andı ile "Naatlar" konuşuldu.
İki Mısra Arası'nda bu hafta "Klasik Türk Edebiyatında "Naatlar" konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Edebiyatçı - Yazar Prof. Dr. Fatih Andı konuk oldu.
00:00 İki Mısra Arası
03:00 Klasik Türk Edebiyatında "Naatlar"
12:00 Naat geleneği nasıl bir değişim gösterdi?
18:00 Klasik Türk Şiiri ve Modern Türk Şiirinde Naatlar
31:00 Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'un Naat Hassasiyeti