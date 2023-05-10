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49. Bölüm | Küçürek Öykünün Özellikleri
Bu bölümde Zeynep Kahraman Füzün ile "Küçürek Öykü Örnekleri" konuşuldu.
Küçürek öykü nedir? Küçürek öykünün özellikleri nelerdir? Öyküler romanların içinde oluşan küçük anlardan mı ibarettir? İki Mısra Arası'na bu hafta, Zeynep Kahraman Füzün konuk oldu.
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 49. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
07:00 Kısa kısa, küçürek öyküler
09:00 Küçürek öykünün özellikleri
15:00 Yazmak eksiltmektir
17:15 Küçürek öykü örnekleri
32:00 "Dünya Topraklarında" Romanı
36:00 Öyküler romanların içinde oluşan küçük anlardan mı ibarettir?