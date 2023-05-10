49. Bölüm | Küçürek Öykünün Özellikleri

Bu bölümde Zeynep Kahraman Füzün ile "Küçürek Öykü Örnekleri" konuşuldu.

Küçürek öykü nedir? Küçürek öykünün özellikleri nelerdir? Öyküler romanların içinde oluşan küçük anlardan mı ibarettir? İki Mısra Arası'na bu hafta, Zeynep Kahraman Füzün konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 49. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

07:00 Kısa kısa, küçürek öyküler

09:00 Küçürek öykünün özellikleri

15:00 Yazmak eksiltmektir

17:15 Küçürek öykü örnekleri

32:00 "Dünya Topraklarında" Romanı

36:00 Öyküler romanların içinde oluşan küçük anlardan mı ibarettir?