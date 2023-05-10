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50. Bölüm I Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu
Bu bölümde Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ile "Iydiyye Kültürü" konuşuldu.
Ramazan Bayramı şiirlerde nasıl işlendi? Iydiyyelerin kültürü taşmadaki rolü nedir? İki Mısra Arası'na bu hafta, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 50. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu
05:00 Ramazan Bayramı şiirlerde nasıl işlendi?
16:00 Divan edebiyatında Ramazan ve Bayram coşkusu
24:00 Ramazan ve Kurban Bayramını anlatan kaside: Iydiyye
30:00 Iydiyyelerin kültürü taşmadaki rolü
36:00 Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu
46:00 Ramazan ve Kurban Bayramını anlatan kaside: Iydiyye