50. Bölüm I Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu

Bu bölümde Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ile "Iydiyye Kültürü" konuşuldu.

Ramazan Bayramı şiirlerde nasıl işlendi? Iydiyyelerin kültürü taşmadaki rolü nedir? İki Mısra Arası'na bu hafta, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu

05:00 Ramazan Bayramı şiirlerde nasıl işlendi?

16:00 Divan edebiyatında Ramazan ve Bayram coşkusu

24:00 Ramazan ve Kurban Bayramını anlatan kaside: Iydiyye

30:00 Iydiyyelerin kültürü taşmadaki rolü

36:00 Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu

46:00 Ramazan ve Kurban Bayramını anlatan kaside: Iydiyye