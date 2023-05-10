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51. Bölüm | Şiir ve Hayat Dengesi
Bu bölüme Şair ve Yazar Ayşe Sevim konuk oldu.
Mutlu insanlar şiir yazabilir mi? Hayal gücü şiiri ne kadar besler? Yazmak hayatı yaşanılır kılar mı? İki Mısra Arası'na bu hafta, Şair ve Yazar Ayşe Sevim konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 51. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
03:00 Şiir ve hayat dengesi
12:00 Şiir hayatın neresinde?
20:00 Yazı ve hayat dengesi
24:00 Mutlu insanlar şiir yazabilir mi?
27:30 Hayal gücü şiiri ne kadar besler?
34:00 Şiir ve hayat dengesi
42:00 Türkiye'de çocuk edebiyatı
50:00 Yazı ve hayat dengesi
53:00 Yazmak hayatı yaşanılır kılar mı?