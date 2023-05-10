51. Bölüm | Şiir ve Hayat Dengesi

Bu bölüme Şair ve Yazar Ayşe Sevim konuk oldu.

Mutlu insanlar şiir yazabilir mi? Hayal gücü şiiri ne kadar besler? Yazmak hayatı yaşanılır kılar mı? İki Mısra Arası'na bu hafta, Şair ve Yazar Ayşe Sevim konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 51. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Şiir ve hayat dengesi

12:00 Şiir hayatın neresinde?

20:00 Yazı ve hayat dengesi

24:00 Mutlu insanlar şiir yazabilir mi?

27:30 Hayal gücü şiiri ne kadar besler?

34:00 Şiir ve hayat dengesi

42:00 Türkiye'de çocuk edebiyatı

50:00 Yazı ve hayat dengesi

53:00 Yazmak hayatı yaşanılır kılar mı?