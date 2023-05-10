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52. Bölüm I Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin"
Bu bölümde Şair - Yazar Atakan Yılmaz ile "Cenap Şahabettin" konuşuldu.
İki Mısra Arası'na bu hafta, Şair - Yazar Atakan Yılmaz konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 52. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
18:00 "Bir Başka Sanat" Şiiri
24:00 Okur Köşesi
27:00 Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin"
31:00 Türkçeye Yeni Bir Tat ve Söyleyiş Getiren Şair: Cenap Şahabettin
39:00 Cenap Şahabettin'in Türk Şiirindeki Yeri
45:00 Sembolist Şair: Cenap Şahabettin